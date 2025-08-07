Sheila Mello rebate crítica de ficante e reforça importância de impor limites: “Não romantizo migalhas”

Publicada em 07/08/2025 às 09h49
A dançarina e empresária Sheila Mello usou suas redes sociais nesta quarta-feira (6) para relatar uma situação incômoda vivida com um ficante e, ao mesmo tempo, refletir sobre padrões ultrapassados de comportamento em relacionamentos. Com informações do UAI.
Em vídeo publicado no Instagram, a ex-integrante do grupo “É o Tchan!” contou que foi acusada por um pretendente de querer "assumir o papel de homem" na relação e de ser "muito fria". Segundo Sheila, a crítica surgiu após uma série de atitudes contraditórias por parte do rapaz, como silêncios e promessas sem ações concretas.
“Eu estava conhecendo uma pessoa e nesse processo ele veio com alguns desencontros, silêncios, palavras meio vazias de ação. E no meio disso eu recebi uma mensagem dizendo que eu queria ser o homem da relação e que eu era muito fria”, relatou.
Intrigada com o julgamento, ela rebateu de forma contundente. “Achei curioso, porque sensibilidade nunca me faltou. Sou leonina com ascendente e lua em Peixes”, comentou, destacando sua intensidade emocional e a experiência acumulada ao longo de suas vivências amorosas.
Para Sheila, a fala do ficante evidencia uma visão antiquada sobre o papel da mulher nas relações. Ela explicou que o incômodo do rapaz não foi sobre frieza, mas sobre sua recusa em se encaixar no estereótipo da mulher submissa.
“O problema é que eu não correspondi ao papel que esperavam que eu assumisse: o da mulherzinha que aceita tudo desde que venha embrulhado em palavras doces. Mas eu me posiciono, eu ponho limite. E quando a gente faz isso, tem quem confunda com frieza”, afirmou.
A artista finalizou o desabafo dizendo que sua intenção não era reclamar do episódio, mas dividir com os seguidores um valor que considera essencial: o respeito aos próprios limites. “Essa é a minha bússola para entrar e sair de relações. Respeitar os meus limites”, concluiu.
