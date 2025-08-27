Segunda lua de mel de Ewbank e Gagliasso surpreende ao ser comemorada: “Surubão”

Publicada em 27/08/2025 às 16h13
Giovanna Ewbank, 38, e Bruno Gagliasso, 43, decidiram renovar os votos e celebrar uma segunda lua de mel em Sardenha, na Itália. A viagem, que deveria ser marcada pelo clima romântico, acabou chamando a atenção dos seguidores por um detalhe inusitado: o casal não viajou sozinho. Com informações da CNN.
Amigos próximos dos dois, o influenciador Léo Fuchs e seu noivo, Gustavo Oliveira, acompanharam a dupla no passeio. A presença extra gerou comentários curiosos nas redes sociais. “Lua de mel em grupo?”, escreveu uma internauta em uma publicação de Gagliasso.
Com bom humor, Fuchs rebateu a surpresa dos seguidores. “Surubão da Sardenha. Loucuraaaa!”, brincou. Durante a viagem, ele e Oliveira também aproveitaram para oficializar o noivado, tornando o passeio ainda mais marcante.
Bruno publicou um álbum de fotos ao lado da esposa e dos amigos, registrando os momentos na Itália. O casal havia renovado os votos no início de agosto, após 15 anos de união, motivados pelos três filhos: Titi, de 12 anos, Bless, de 10, e Zyan, de 5. Eles se conheceram em 2009, em uma festa à fantasia, e se casaram no ano seguinte.
