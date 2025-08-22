Rodrigo Faro perde processo contra jornalista por notícia sobre teste de covid

Publicada em 22/08/2025 às 16h14
O apresentador Rodrigo Faro, que integra o quadro Dança dos Famosos na Globo, perdeu uma ação judicial movida contra o jornalista Osvaldo Almeida Lyra Junior. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, da Rádio Itatiaia. Com informações da Rádio Itatiaia.
O processo teve início após uma matéria em que o jornalista afirmou que Faro teria se recusado a fazer um teste de covid-19 durante uma passagem pelo SBT para gravação. Incomodado com a publicação, o marido de Vera Viel pediu indenização de R$ 15 mil e a retirada da reportagem, alegando se tratar de fake news.
Segundo Faro, não houve recusa, mas dispensa, já que ele teria testado negativo no mesmo dia. Mesmo assim, a Justiça negou o pedido.
A juíza responsável pelo caso entendeu que, embora não exista comprovação de que a notícia seja totalmente verdadeira, também não ficou caracterizada a intenção de mentir ou negligência na apuração. Ela destacou ainda que o jornalista apenas relatou o fato de o apresentador não ter feito o exame ao chegar ao SBT e que a remoção da matéria não seria cabível.
