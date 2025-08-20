Roberta Miranda revela que proibiu namorado de dar entrevistas: “Muito ingênuo”

Publicada em 20/08/2025 às 11h16
A cantora Roberta Miranda, 68 anos, falou abertamente sobre seu relacionamento com o mecânico e segurança Daniel Torres, de 24, e contou que decidiu restringir a exposição do companheiro na mídia. Segundo a sertaneja, ele é "muito ingênuo" para lidar com entrevistas e a pressão do meio artístico.
Em conversa com a jornalista Cecília Comel, no quadro A Hora da Venenosa, exibido pela RICtv, afiliada da Record no Paraná, Roberta explicou que já orientou Daniel a não dar declarações sobre a vida do casal.
“Eu já falei: deixa o Daniel em paz! Liguei para ele e falei: ‘Daniel, acabou, hein? Acabaram as entrevistas’. O Leo Dias foi atrás dele e conseguiu falar com ele”, revelou.
Apesar da decisão, a cantora não poupou elogios ao namorado. “Ele é um menino maravilhoso! Daniel é muito ingênuo e não é desse meio. Ele falou para mim: ‘Meu amor, eu estou assustado’. Eu disse: ‘A partir de agora, eu não quero ouvir você dando entrevista’”, completou.
