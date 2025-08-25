Raul Gil rebate acusações da filha e nega abandono: “Nunca deixei de ajudar”

Publicada em 25/08/2025 às 09h41
O apresentador Raul Gil quebrou o silêncio sobre as recentes polêmicas envolvendo sua família em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, neste domingo (24). Ele comentou o vídeo publicado pela neta Raquel, filha de Nanci Gil — que estaria rompida com o pai e em possível disputa judicial com o irmão, Raul Gil Jr. Com informações da IstoÉ Gente.
Raul negou que tenha sido um pai ausente para Nanci. “Eu não sou nada do que ela falou. Sou amigo dela, sou pai dela. E sou avô da minha neta. Eu nunca abandonei. Todo mês eu ajudava ela. O que ela tem, praticamente fui eu que dei”, declarou, emocionado. Segundo ele, Nanci chegou a ligar pedindo desculpas após o episódio. “Me ligou e falou: ‘Quero pedir desculpa’. Eu disse: ‘Deixa para lá, está tudo certo’. Só queria que se retratasse. Eu desculpei. Quem perdoa é Deus.”
O apresentador também lamentou as críticas que recebeu nas redes sociais. “Mais de 3 milhões de pessoas começaram a me xingar. ‘Esse velho é canalha, esse velho não presta, já está fazendo hora extra’”, desabafou. Ele ainda aproveitou para desmentir boatos de que teria morrido e de que estaria vivendo em uma casa de repouso. Embora negue, afirmou não ver problema nessa possibilidade: “Se tivesse que ir numa casa de repouso, eu iria. Uma pessoa de idade encontra amigos, conversa, acorda feliz, toma café junto…”
Raul também revelou guardar certa mágoa da forma como foi demitido do SBT no fim de 2024. “Vai ver que o Silvio Santos morreu, aproveitaram e me mandaram embora. O Carlos Alberto [de Nóbrega] ia também. Aí seguraram ele um ano a mais.” Apesar disso, disse ter vontade de retornar à televisão. “Claro. A TV é a minha vida.” Segundo ele, há projetos em andamento, incluindo um livro e um documentário sobre sua trajetória.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!