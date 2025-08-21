Raul Gil comenta polêmica com filha e neta: “Todo meu trabalho está em jogo”

Publicada em 21/08/2025 às 08h55
O apresentador Raul Gil, de 86 anos, se pronunciou nesta terça-feira (19) após ter o nome envolvido em um conflito familiar. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele falou abertamente sobre a relação com a filha Nanci e a neta Raquel, que recentemente fizeram declarações sobre o veterano. Com informações do Terra.
“Passando aqui para esclarecer de vez essa polêmica e conversar de coração aberto sobre tudo o que aconteceu com a minha filha Nanci, com a minha neta Raquel e comigo”, iniciou.
Mesmo diante das críticas, Raul afirmou que continua nutrindo carinho pelas duas. “Minha filha Nanci, desde que nasceu, eu cuidei dela com o maior carinho do mundo. Ela nunca passou necessidade, nem ela nem minha neta. Todas as viagens que elas fizeram, eu estava lá, patrocinei”, disse.
O apresentador ressaltou que sempre esteve presente e que, apesar das falas da filha e da neta, prefere manter a serenidade. “Se elas falaram de mim, foi pela vontade delas. Oro por elas”, completou.
Raul Gil também fez um apelo público: “Se vocês puderem se retratar, eu agradeceria do fundo do meu coração, porque tem 5 milhões de pessoas me condenando. Todo meu trabalho na televisão está em jogo”.
Em tom de desabafo, ele rebateu ainda a acusação de ter mandado a filha lavar louça: “Graças a Deus que você tem louça para lavar. Tem gente que não tem nem comida. Eu também já lavei muita louça, e gosto disso”.
