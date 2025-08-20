Preso há quase um mês, Oruam publica carta aberta: “Cabeça erguida”

Publicada em 20/08/2025 às 11h04
O rapper Oruam, detido há quase um mês, divulgou uma carta aberta em suas redes sociais nesta semana. No texto, o artista relata que vive um período difícil, mas mantém a confiança de que a justiça prevalecerá.
“Família, já são 25 dias longe de vocês, vivendo uma fase difícil que não desejo para ninguém. Mas sigo firme, com a certeza de que tanto a justiça dos homens quanto a justiça de Deus irão prevalecer”, escreveu.
Oruam destacou que a fé e as orações têm sido fundamentais para enfrentar a prisão e pediu que seus fãs continuem enviando energias positivas. “Quero que todos saibam que estou bem, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança”, disse.
Na carta, o rapper afirmou que está se alimentando bem e até brincou que ganhou peso no período. Ele também prometeu manter maior contato com os seguidores e pediu que continuem ouvindo suas músicas como forma de incentivo.
“Logo logo estaremos juntos novamente, tropa. Continuem ouvindo minhas músicas, o maior incentivo que eu tenho pra continuar dando alegria a todos vocês que eu amo”, concluiu.
