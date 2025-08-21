Postura de Rodrigo Faro incomoda bastidores da Globo: “Foi alertado”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/08/2025 às 15h34
A atual edição da Dança dos Famosos, quadro do Domingão, tem gerado movimentações não apenas entre os competidores, mas também nos bastidores da produção e da equipe de edição da Globo. Com informações do UAI.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, profissionais responsáveis pela montagem do programa receberam a orientação de reduzir ao máximo o conteúdo gravado às quintas-feiras, antes da exibição dominical.

Fontes ouvidas pela coluna afirmam que o motivo da decisão seria o comportamento expansivo de Rodrigo Faro, que tem feito muitas piadas e buscado destaque diante das câmeras. A postura, no entanto, estaria incomodando a produção.

Segundo os relatos, Faro já foi alertado de que grande parte de suas intervenções não será exibida. A edição mais recente, transmitida no último domingo (17), já teria refletido essa orientação, com aparições visivelmente reduzidas do apresentador.

Além disso, rumores sobre uma possível negociação de contrato entre Faro e a Globo também estariam repercutindo de forma negativa nos bastidores. A cúpula da emissora teria se incomodado com os vazamentos não autorizados a respeito de um eventual acordo, que ainda não foi confirmado oficialmente.

