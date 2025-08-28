Polícia Civil prende acusados de roubo em posto de combustível em Espigão

Publicada em 28/08/2025 às 09h15
Na manhã desta quarta-feira (27), a Polícia Civil de Rondônia, em ação integrada com a Polícia Militar, prendeu os criminosos responsáveis pelo assalto a um posto de combustível no município de Espigão d’Oeste.
Durante a operação, os agentes localizaram e apreenderam uma espingarda, um revólver, a quantia em dinheiro subtraída no crime e o veículo utilizado na fuga, uma caminhonete Strada de cor branca.
A rápida resposta policial assegurou a prisão dos envolvidos e a recuperação dos bens, demonstrando a eficiência da atuação conjunta das forças de segurança. Os detidos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso em combater a criminalidade e proteger a sociedade, reforçando que denúncias anônimas podem ser feitas pelo 197.
