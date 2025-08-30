Polícia Civil deflagra Operação contra suspeitos de furto de caminhonetes de luxo

Publicada em 30/08/2025 às 09h15
Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada à Repressão a Extorsão, Roubo e Furtos de Veículos de Cacoal, deflagrou a Operação Unlock, visando o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrarem um grupo criminoso especializado no furto de caminhonetes de luxo na região.
As investigações foram iniciadas em outubro de 2024, após o furto de três caminhonetes Toyota Hilux em uma única noite. Os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos sofisticados, capazes de destravar os veículos e acionar a ignição pelo sistema start/stop, sem necessidade da chave original.
Duas caminhonetes foram recuperadas já no dia seguinte pela Polícia Militar, na região de Costa Marques/RO, e a terceira em Rolim de Moura/RO. A partir dessas apreensões, a Polícia Civil aprofundou as diligências, identificando quatro integrantes da organização criminosa.
Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela expedição de mandados judiciais, cumpridos nesta data em Rolim de Moura/RO, com o apoio do 10º Batalhão da Polícia Militar e do Sevic da 1ª Delegacia de Polícia. A operação teve como objetivo interromper a atuação do grupo, apreender os dispositivos utilizados nos furtos e coletar novas provas para robustecer o inquérito policial.
O nome “Unlock” faz referência ao método eletrônico empregado pelos criminosos para “desbloquear” as caminhonetes sem deixar vestígios de arrombamento.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a segurança da população de Cacoal e região, atuando de forma integrada e enérgica no combate a crimes patrimoniais de alto impacto. As investigações prosseguem e novas diligências poderão ser realizadas.
