PM cumpre dois mandados de prisão em menos de 24 horas em Cacoal

Publicada em 27/08/2025 às 13h50
O primeiro caso ocorreu na noite de terça-feira, 26 de agosto de 2025, por volta das 19h, no bairro Josino Brito. Durante a abordagem a um homem em atitude suspeita, os policiais constataram, por meio de consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a existência de um mandado de prisão em aberto. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia para procedimentos legais.
Já na madrugada do dia seguinte, quarta-feira, 27 de agosto, por volta da 1h, outro mandado foi cumprido durante patrulhamento na Avenida Belo Horizonte, nas proximidades de uma agência bancária.
Após abordagem e verificação junto ao CNJ, os militares confirmaram que o abordado possuía ordem judicial expedida pela Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, no Estado de Mato Grosso. O homem também foi conduzido à Delegacia e, em seguida, encaminhado ao Presídio de Cacoal.
As duas ocorrências evidenciam o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate à criminalidade e no cumprimento das determinações judiciais, garantindo maior segurança à população de Cacoal.
