Operação

PF deflagra operação em combate a crimes que geraram prejuízos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Ji-Paraná/RO

Foi dado cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, sendo quatro cumpridos em Ji-Paraná e dois em Bertioga/SP, além de ter sido determinada a medida cautelar de sequestro/arresto de bens de investigados