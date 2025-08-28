Publicada em 28/08/2025 às 13h50
Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/5), a Operação Caixa de Minas, visando a coleta de provas em investigação que apura a prática de crimes envolvendo a gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Ji-Paraná, além dos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de capitais.
Com as investigações, foram obtidos indícios que indicaram a existência, em tese, de atos fraudulentos/temerários envolvendo investimentos realizados pelo Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná no ano de 2016, que geraram prejuízos estimados em valor superior a R$ 41 milhões ao RPPS, sendo ainda constatado que parte dos valores foram revertidos como vantagens financeiras a pessoas ligadas à gestão do RPPS.
Os autores são investigados pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, sem prejuízo de outros delitos porventura identificados no curso da investigação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!