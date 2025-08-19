Paola Carosella fala sobre boatos de romance com Fogaça: “Deixa o povo viajar”

Publicada em 19/08/2025 às 10h18
A chef Paola Carosella, 52 anos, comentou os rumores de que teria vivido um romance com Henrique Fogaça, colega de bancada no MasterChef Brasil. A declaração foi dada durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, nesta segunda-feira (18). Com informações do O Dia
Segundo Paola, a torcida do público para que eles fossem um casal surgiu ainda em 2014, quando ambos atuavam como jurados no reality culinário. “‘Fogacella’ existe desde 2014”, disse. A chef contou que não encontra o colega com frequência: “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses que foi no dia que a gente gravou (MasterChef) e depois acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou.”
Provocada pela apresentadora, Paola reagiu com humor. “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça?”, disse, arrancando risos. Na sequência, destacou: “Deixa o povo viajar, imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…”.
Apesar da especulação, a chef negou qualquer envolvimento amoroso. “Química tem muita, mas quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá muito bem em cima do palco, somos muito amigos, mas não daria certo”, explicou.
