Paola Carosella brinca sobre suposto affair com Ana Paula Padrão: “Insuportavelmente héteros”

Publicada em 20/08/2025 às 10h28
A chef de cozinha Paola Carosella, 52 anos, divertiu o público ao comentar sobre os rumores de um suposto romance com a apresentadora Ana Paula Padrão, 59, nos bastidores do MasterChef Brasil. A declaração foi feita durante a participação da argentina no programa De Frente com Blogueirinha, exibido na última segunda-feira (18).
Na época em que dividiam a bancada do reality gastronômico da Band, fãs chegaram a especular sobre um possível affair entre as duas, motivados pela proximidade em cena. Paola, no entanto, explicou que a relação sempre foi de amizade e boa sintonia entre ela, Ana, Henrique Fogaça e Erick Jacquin.
“Teve muita química, tanto que teve uma galera ‘shippando’ eu e a Ana também, né?”, relembrou a chef. Questionada se algo teria acontecido, Paola respondeu em tom bem-humorado: “Somos espantosamente héteros as duas. Insuportavelmente héteros”.
Atualmente, Paola vive um relacionamento com o fotógrafo Manuel Sá. Antes, foi casada com o irlandês Jason Lowe, união que terminou em 2021. Já Ana Paula Padrão é casada desde 2015 com o empresário Gustavo Diament.
ela falando que tem até fanfic kkkk vsf que ódio pic.twitter.com/UN5GVvmHCO— carol (@preponourpride) August 19, 2025
