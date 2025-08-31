Ônibus é destruído por incêndio na BR-364 em Porto Velho
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 31/08/2025 às 09h50
 Um ônibus foi destruído por incêndio na noite deste sábado (30), na BR-364, próximo ao posto da PRF em Porto Velho.

 O motorista do ônibus contou que estava seguindo viagem normalmente, quando p veículo apresentou falhas, em seguida parou de funcionar.

Pouco depois começou a sair muita fumaça e logo foi consumido pelas chamas que se alastraram rapidamente e atingiram a vegetação de uma fazenda as margens da rodovia. Os passageiros e o condutor desceram e ninguém ficou ferido.

A PRF controlou o fluxo dos veículos até o Corpo de Bombeiros conseguir apagar o incêndio. A perícia deve apontar o que causou as chamas. 

