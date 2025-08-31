Ocupantes de carro executam homem em área de conflitos de faccionados

Publicada em 31/08/2025 às 09h40
No final da tarde deste sábado (29), a Polícia Militar registrou um homicídio que teve como vítima Warlei Conceição de Jesus, de aproximadamente 30 anos, morto a tiros na frente de uma residência localizada no beco Coqueiro, bairro Cai N’água, área central de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas no local, a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida por ocupantes de um carro. Armados, os criminosos efetuaram diversos disparos contra Warlei, que caiu ao solo gravemente ferido. Em seguida, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado.
Populares colocaram a vítima na carroceria de uma caminhonete e a socorreram até a emergência do Hospital João Paulo II, mas ele já chegou sem vida. A Polícia Militar isolou a área do crime, onde foram encontradas várias cápsulas deflagradas de pistola calibre 9mm.
A perícia criminal foi acionada para realizar os procedimentos técnicos, e a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) assumiu a investigação do caso. Warlei era ex-presidiário e havia morado anteriormente no município de Candeias do Jamari.
