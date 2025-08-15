Nicole Bahls comenta críticas após erro na Dança dos Famosos: “Não vai me fazer desistir”

Publicada em 15/08/2025 às 14h46
A apresentadora Nicole Bahls voltou a se manifestar após ser alvo de críticas e piadas devido a sua participação na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na TV Globo. Durante a apresentação em grupo, ela se perdeu na coreografia, errou passos e acabou levando sua equipe — formada por David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira — à última colocação na disputa. Com informações da Revista Caras.
Em entrevista ao portal Notícias da TV, Nicole afirmou que enxerga as críticas como parte natural da carreira artística. “Eu acho que as críticas são sempre boas e construtivas, fazem parte da nossa profissão. Eu amo ler, sejam positivas ou não. Isso de não gostar de crítica não tem muita conexão”, disse, comparando com um motorista que não gosta de dirigir.
A apresentadora contou que recebeu apoio de colegas e professores após o episódio. “Minha companheira Fernanda Paes Leme, minhas professoras e até os outros times me acolheram. Todos me incentivam dizendo: ‘Vamos, Nicole, você vai conseguir’”, relatou.
Logo após o programa, Nicole publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, destacando que não pretende desistir. “O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar. Pelo contrário, está me ajudando a vencer minha timidez”, escreveu. Ela também agradeceu pelas mensagens recebidas: “Obrigada pelo carinho e paciência, amo vocês e amo fazer vocês sorrirem. Desculpa aos meus queridos professores”.
