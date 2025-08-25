Naomi Campbell relembra época em que estudou com Cauã Reymond: “Ele era muito esforçado”

Publicada em 25/08/2025 às 09h24
A top model Naomi Campbell surpreendeu o público do Domingão com Huck, da TV Globo, ao contar que foi colega de classe de Cauã Reymond em um curso de atuação em Nova York, no início dos anos 2000. com informações do O Dia.
“Estudamos juntos em 2001, com a Susan Patson. Eu não o via desde então, até que no ano passado nos reencontramos em um evento da Dolce & Gabbana, na Sardenha. Ele era muito esforçado, fazia trabalhos extras para pagar o curso. Agora descubro que se tornou um dos maiores atores do Brasil”, contou Naomi.
Cauã, que atualmente interpreta César no remake de Vale Tudo, também falou sobre o período. O ator lembrou que ganhou uma bolsa de estudos e, em troca, realizava serviços de limpeza e manutenção na escola. “Eu varria chão, lavava banheiro, pintava… Foi essa professora quem me fez ator”, disse.
O reencontro aconteceu nos bastidores do quadro Dança dos Famosos, onde os dois participaram como jurados.
socorro a naomi campbell falando que ESTUDOU com o cauã reymond antes dele sequer ser ator e ele todo bobo olhando pra ela dizendo que só muitos anos depois ela descobriu que deu tudo certo pra ele#DançaDosFamosos pic.twitter.com/Ft0SvgJic2 — alex dunphy barbosa (@thkalinda) August 24, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!