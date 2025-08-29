“Não me ligue mais”: Diretor revela resposta de Luana Piovani após convite para A Fazenda

Publicada em 29/08/2025 às 14h05
O diretor de realities da Record TV, Rodrigo Carelli, contou em entrevista que já tentou levar Luana Piovani para o elenco de A Fazenda, mas recebeu uma negativa categórica da atriz e apresentadora. Com informações do IG Gente.
“Eu já trabalhei com a Luana na MTV. Tentei convidá-la para A Fazenda, mas foi só uma vez. A resposta foi bem categórica. Ela disse: ‘Não me ligue mais’”, relembrou Carelli durante participação no canal LinkPodcast.
O assunto surgiu quando o apresentador Cairo Jardim mencionou nomes que poderiam agitar o reality, como Neymar e a própria Luana. “Maravilhosa”, respondeu o diretor, antes de confirmar a tentativa frustrada de contratação.
Na mesma entrevista, a apresentadora Mônica Fonseca perguntou se Simaria Mendes, ex-dupla de Simone, estaria na lista de possíveis participantes. Carelli não escondeu o entusiasmo: “Seria! Maravilhosa. Nossa, excelente”.
