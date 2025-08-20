Naldo Benny diz que terá reunião com Donald Trump para falar sobre Brasil

Publicada em 20/08/2025 às 15h46
O cantor Naldo Benny surpreendeu ao afirmar que tem uma reunião agendada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A revelação foi feita durante participação no podcast Em Alfa, apresentado por Rodrigo Mussi e Marcelo Zangrandi, que deve estrear na próxima semana. As informações foram divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Com informações do BNews
Questionado se conhecia Trump, Naldo respondeu: “Eu tenho uma reunião marcada com ele. Falar sobre a situação global, que também envolve o Brasil”. O artista disse ainda que um dos temas será a taxação sobre produtos brasileiros.
“Isso é um dos pontos. Claro que eu vou beneficiar o Brasil, sou brasileiro”, afirmou. Em tom descontraído, Mussi pediu que o cantor “salvasse” o país da cobrança extra. Naldo completou dizendo que irá ao encontro acompanhado de “um bonde, com umas celebridades”.
Atualmente, Trump determinou uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%, tornando-se a taxa mais alta do mundo para a entrada de parte das mercadorias vindas do Brasil.
