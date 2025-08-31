Mulher morre em acidente de moto na RO-473 próximo a Alvorada

Publicada em 31/08/2025 às 09h30
Na manhã deste domingo (31), um grave acidente envolvendo uma motocicleta Titan 150c resultou na morte de uma mulher na RO-473, na altura do km 4, entre os municípios de Alvorada do Oeste e Urupá.
A vítima fatal foi identificada como Aurea, de 61 anos, que infelizmente morreu no local. O passageiro que a acompanhava foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Alvorada do Oeste.
Segundo informações preliminares, não há indícios de envolvimento de outro veículo. Tudo indica que o condutor pode ter perdido o controle da motocicleta, o que resultou na queda.
Segundo informações, o casal envolvido no acidente são moradores da cidade de Urupá.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20 e, ao chegar ao local, constatou o óbito. A perícia técnica já foi chamada para realizar os procedimentos necessários para liberação do corpo para funerária de plantão.
A dinâmica exata do acidente será investigada pelas autoridades competentes.
