Mulher de 50 anos é encontrada decapitada em Vilhena

Publicada em 30/08/2025 às 08h50
Ivoni Maria Bento de Freitas, que completaria 51 anos no dia 4 de setembro, foi identificada como a mulher encontrada morta em Vilhena na sexta-feira, 29. O corpo apresentava sinais de tortura, perfurações por faca e a cabeça havia sido arrancada. Um vídeo do crime, divulgado em grupos de WhatsApp, teria chegado à família da vítima no dia anterior.
De acordo com informações levantadas, Ivoni cumpria pena em regime semiaberto no momento da morte. Ela possuía histórico criminal por tráfico de drogas, com condenações registradas em 2014 e em 2020. Durante o período de prisão, chegou a atuar em frentes de trabalho ligadas a obras públicas.
Ainda não há confirmação se a execução ocorreu no mesmo local onde o corpo foi encontrado ou se houve posterior abandono. A suspeita é de que o assassinato tenha ligação com atividades de tráfico de drogas em área controlada por facção criminosa. A divulgação das imagens foi interpretada como uma demonstração de autoria pelo grupo responsável pelo ataque.
Com Informações da Folha do sul
Comentários
Seja o primeiro a comentar!