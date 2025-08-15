Megadeth anuncia último álbum e turnê mundial de despedida: “Mudamos o mundo”

Publicada em 15/08/2025 às 09h39
Após mais de quatro décadas de estrada, o Megadeth, uma das bandas mais influentes do heavy metal, anunciou nesta quinta-feira (14) que lançará seu último álbum de estúdio no próximo ano, seguido por uma turnê mundial de despedida. O comunicado foi divulgado nas redes sociais e assinado por Vic Rattlehead, alter ego do vocalista Dave Mustaine. Com informações do site O Dia
No texto, Mustaine celebrou a trajetória da banda, que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo, e pediu para que os admiradores não fiquem tristes com a despedida. “Se alguma vez houve um momento perfeito para lançarmos um novo álbum e fazermos uma turnê pelo mundo, é agora. Este será nosso último álbum de estúdio e espero ver todos vocês na turnê”, escreveu.
O vocalista destacou o impacto que o Megadeth e outras bandas em que tocou tiveram no cenário musical. “Começamos um estilo musical, mudamos o mundo da guitarra e como ela é tocada, e mudamos o mundo”, afirmou.
A formação atual do grupo conta, além de Mustaine, com James LoMenzo (baixo), Teemu Mäntysaari (guitarra) e Dirk Verbeuren (bateria).
