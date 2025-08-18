“Me afetou como mulher”, revela Fernanda Lima ao falar sobre perda de libido na menopausa

Publicada em 18/08/2025 às 14h47
A atriz e apresentadora Fernanda Lima, 48 anos, falou abertamente sobre os impactos da menopausa em sua vida pessoal e conjugal. Em entrevista ao podcast do Fantástico, da TV Globo, ela revelou que a perda da libido foi seu maior desafio nesse período. Com informações da CNN Brasil.
"O mais chocante da menopausa, pra mim, foi perder a libido. Não ter vontade de transar é um negócio que me afeta. Me afetou como mulher e afetou de alguma maneira meu casamento", declarou.
Fernanda também brincou ao citar o marido, o apresentador e chef Rodrigo Hilbert, 45 anos. "Desculpa você que tá em casa, mas dizer 'não' para o Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme", disse.
Não é a primeira vez que o casal aborda publicamente o tema. Há poucos meses, Fernanda contou no podcast Surubaum que a rotina intensa de trabalho havia reduzido a frequência da vida íntima dos dois.
Casados há mais de duas décadas, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais de três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e a caçula Marla, de quatro.
