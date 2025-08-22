Marina Ruy Barbosa canta funk em festa de 15 anos e surpreende fãs: “Rebola pro pai”

Publicada em 22/08/2025 às 16h07
Marina Ruy Barbosa roubou a cena ao surgir em um momento descontraído que rapidamente viralizou nas redes sociais. A atriz participou da festa de 15 anos de Lorenza Muller, filha da arquiteta Priscilla Muller, realizada em Curitiba (PR), e dividiu o palco com MC Kevin O Chris. Com informações do UAI.
Em vídeos que circulam online, Marina aparece cantando e dançando ao lado do funkeiro o hit “Ela É o Tipo”, um dos maiores sucessos do artista. Animada, a atriz solta a voz e chega a rebolar no ritmo da música, arrancando aplausos dos convidados.
A cena chamou ainda mais atenção pela letra sensual da canção, que inclui trechos explícitos sobre desejo e intimidade. O contraste entre a imagem da atriz global e o conteúdo da música gerou repercussão imediata entre internautas, que comentaram o inusitado momento nas redes sociais.
