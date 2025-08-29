Marido de Xuxa é citado por modelo em relatos sobre sessões de massagem

Publicada em 29/08/2025 às 10h26
O músico Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel há 12 anos, foi citado em declarações da modelo e massagista Luana Saraiva, que afirmou ter se encontrado com o artista em São Paulo. Segundo ela, os atendimentos ocorreram ao menos duas vezes, entre 2024 e junho deste ano, e incluíram práticas conhecidas como “final feliz”. Com informações do BNews.
A massagista contou que o primeiro encontro teria acontecido em 2024, no bairro do Brooklin, e que após a sessão chegaram a sair para comer juntos. Em entrevista, disse ainda que Junno teria afirmado que Xuxa sabia sobre suas massagens. A coluna de Fábia Oliveira divulgou que teve acesso a supostas mensagens trocadas entre os dois, além de registros dos encontros.
Luana relatou que conheceu Junno em 2013, quando ele se apresentava em uma casa noturna na zona sul de São Paulo, mas que só voltaram a se falar no ano passado, após o músico procurá-la por meio de um anúncio de massagem tântrica. “Ele me falou que sempre fazia massagem e gostava bastante”, declarou.
Segundo a profissional, ela cobra em média R$ 680 por uma sessão de duas horas, mas o marido de Xuxa teria negociado o valor, pagando R$ 450. Ela explicou ainda que a prática incluía a chamada “vivência”, termo usado para atendimentos mais íntimos. Trechos de conversas atribuídas a Junno também foram divulgados, nos quais ele afirma que a esposa tinha conhecimento sobre os atendimentos.
Atualmente, de acordo com Luana, eles não mantêm mais contato. “Fui assaltada, perdi meus contatos e não nos falamos mais”, disse.
