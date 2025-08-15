Mariana Rios revela nome do filho e explica simbolismo: “Cria raízes”

Publicada em 15/08/2025 às 15h22
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, anunciou na noite de quarta-feira (13) o nome do bebê que espera com o economista João Luis Diniz D’Ávila, o Juca Diniz, de 29 anos. O menino se chamará Palo — uma escolha incomum no Brasil e que, segundo a artista, carrega um significado especial. Com informações do IG Gente
A revelação ocorreu durante participação no programa Saia Justa, do canal GNT. Mariana contou que o nome tem origem espanhola e, em tradução literal, significa “tronco” ou “madeira”. Para ela, o sentido vai além: representa força, resistência e resiliência. “É como o tronco das árvores: cresce voltado para o alto, cria raízes e dá frutos”, disse.
Nas redes sociais, a apresentadora reforçou a mensagem ao compartilhar um vídeo dedicado ao filho, que será exibido após o nascimento. Na gravação, ela reflete sobre a importância de dar sentido aos nomes por meio das atitudes. “Não adianta carregar um nome grandioso se nossas atitudes caminham na direção contrária ao que ele representa. Somos nós que damos sentido a ele, todos os dias”, afirmou.
