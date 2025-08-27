Marcos Mion descarta assumir o Big Brother Brasil: “Essa possibilidade não existe”

Publicada em 27/08/2025 às 16h48
O apresentador Marcos Mion, atualmente à frente do Caldeirão na Globo, afastou de vez os rumores de que poderia substituir Tadeu Schmidt no comando do Big Brother Brasil. Em entrevista ao portal LeoDias, nos bastidores do programa exibido na última segunda-feira (25), Mion reforçou que não há qualquer chance de assumir o reality. Com informações da Revista Caras
“Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não é nem uma questão de eu querer ou não. Essa possibilidade não existe”, afirmou. Ele também destacou a competência de Tadeu Schmidt: “O Tadeu é um mestre no que ele faz. Ele domina aquilo, brilha, e isso nem é cogitado”.
Mion relembrou sua trajetória em realities como Ídolos, A Casa e principalmente A Fazenda, onde se consolidou como apresentador, mas garantiu que seu foco hoje está no sucesso do Caldeirão, que segue firme na grade da Globo. O comunicador ainda reconheceu a importância do BBB para a emissora, ressaltando que, sob a condução de Tadeu, o programa continua sendo um dos maiores fenômenos de audiência da TV brasileira.
