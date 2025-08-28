Lucas Lima responde com ironia sobre boato de separação de Sandy & Junior

Publicada em 28/08/2025 às 15h56
O músico Lucas Lima, de 42 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para responder a uma mensagem inusitada recebida em sua caixa de perguntas. Um internauta questionou se ele teria influenciado a ex-esposa, Sandy, a se separar do irmão, Junior, encerrando a trajetória da dupla de sucesso. Com informações da CNN Brasil.
“Você quem fez a cabeça da Sandy para ela se separar do irmão?”, perguntou o usuário. Lucas respondeu com um emoji de palhaço acompanhado da frase “boa noite”, ironizando a acusação.
A dupla Sandy & Junior, formada em 1989 pelos filhos de Xororó, se manteve em atividade até 2007. Sandy era a vocalista principal, enquanto Junior se dividia entre instrumentos como guitarra, violão e bateria, além de vocais de apoio.
Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento e 15 anos de união oficial. Apesar da separação, ambos mantêm uma relação amigável e são pais de Theo, de 11 anos.
