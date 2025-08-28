Publicada em 28/08/2025 às 15h38
A atriz Luana Piovani explicou, em suas redes sociais, o motivo de estar vivendo um momento de leveza e felicidade. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela contou que está solteira há um ano e meio e, desde janeiro, decidiu entrar em um verdadeiro “detox de homens”, sem envolvimentos afetivos ou até mesmo conversas íntimas com pretendentes. Com informações do Uai.
Com bom humor, a artista disse que muitos seguidores acreditaram que ela teria feito algum procedimento estético, já que estaria ainda mais bonita. Luana, no entanto, atribuiu o “brilho” à distância de relacionamentos amorosos e de seus conflitos.
“Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada. Eu não tenho nem o stress de mandar mensagem e a pessoa ficar três dias sem responder”, disse.
Ela também destacou que esse período sozinha tem servido para se reconectar consigo mesma. “E nesse momento que meus filhos não estão aqui, tudo o que eu tenho é meu: meu tempo é meu, minha atenção é minha (...). Mas é essa a realidade da beleza”, completou, reforçando que paz de espírito pode ser um verdadeiro segredo de beleza.
