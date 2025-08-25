Lexa pede respeito após comentários sobre luto pela filha: “Não façam isso”

Publicada em 25/08/2025 às 15h09
A cantora Lexa usou as redes sociais para desabafar sobre comentários que vem recebendo desde a morte da filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A bebê faleceu em fevereiro deste ano, três dias após nascer de forma prematura. com informações da Revista Caras.
Segundo a artista, alguns internautas passaram a afirmar que ela teria “perdido o brilho” após a tragédia. Lexa pediu que seus seguidores evitem esse tipo de mensagem. “Gente, eu já tô me sentindo tão linda, tão maravilhosa. Resolvi gravar dançando minha música nova, porque eu tenho que divulgar meu trabalho. E tem pessoas que insistem em escrever: ‘Nossa, desde quando ela perdeu a filha, ela não tem mais brilho’”, relatou.
A cantora foi firme no apelo: “Não façam isso. Não escrevam esse tipo de coisa, não é legal, acaba com a pessoa. A gente tenta seguir a vida. Não é de bom tom”, completou.
Recentemente, Lexa mostrou que o noivo, Ricardo Vianna, fez uma tatuagem em homenagem à filha. O ator tatuou os pés da bebê no abdômen. “E essa tatuagem mais linda do mundo aqui?”, disse a cantora, ao que ele respondeu: “O nosso anjinho da guarda”.
Lexa pede que seguidores parem de dizer que ela teria “perdido o brilho” após a perda da filha:
