Leonardo se irrita ao ser questionado sobre separação de Zé Felipe e Virginia: “Não falo”

Publicada em 25/08/2025 às 14h55
O cantor Leonardo, de 62 anos, demonstrou irritação ao ser perguntado sobre a separação do filho, Zé Felipe, e da influenciadora Virginia Fonseca. O episódio aconteceu em Salvador, na Bahia, durante um show no fim de semana, quando o sertanejo recebeu a imprensa em seu camarim antes de subir ao palco. Com informações da Rádio Itatiaia.
Um dos repórteres presentes citou a repercussão do término e iniciou o questionamento: “A gente tem visto uma série de exposições envolvendo sua família. Principalmente depois da separação do Zé Felipe e da Virginia”. A resposta de Leonardo foi imediata e ríspida: “Da minha família, eu não falo, não. Não falo, não”, disse, encerrando o assunto.
