Leonardo se desculpa com Poliana Rocha: “Uma vez ela me expulsou de casa”

Publicada em 19/08/2025 às 15h24
O cantor Leonardo, 62 anos, abriu o coração em entrevista a Léo Dias e falou sobre os erros que já cometeu no casamento com Poliana Rocha, 48. O sertanejo reconheceu que deu trabalho à esposa e que já chegou a ser expulso de casa. Com informações da CNN Brasil
“Fiz muita besteira, depois de certa idade não tem como não fazer, né? Depois que eu conheci a Poliana, realmente as coisas mudaram muito. Dei um pouco de trabalho para ela ainda, todo mundo sabe disso, peço até perdão”, disse. Em seguida, completou: “Uma vez ela me expulsou de casa, ela está me perdoando até hoje.”
Leonardo também fez questão de elogiar a companheira: “Ela é show de bola. Ela é uma grande mulher. De uns anos pra cá, ela vive um pouco do que eu sempre vivi, né? Hoje trabalha até mais que eu.”
Na mesma entrevista, o cantor comentou sobre a separação do filho, Zé Felipe, 27, e da influenciadora Virginia Fonseca, 26. Ele afirmou que o rompimento afetou toda a família. “Morto por dentro, vivo por fora. O meu psicológico ficou abaladíssimo. A gente como pai, como família, vendo o tanto que eu amo eles... Viramos uma família só”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!