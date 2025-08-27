Publicada em 27/08/2025 às 10h53
O cantor Leonardo divertiu os seguidores ao protagonizar mais uma situação inusitada com a esposa, Poliana Rocha. A jornalista revelou em seus Stories no Instagram que o sertanejo faltou a uma consulta no dentista para sair com os amigos e acabou recebendo um puxão de orelha. Com informações do Terra.
“Amor, hoje você deu migué em mim… Você ia ter dentista e fugiu e foi beber umas”, disse Poliana, mostrando o marido deitado após a noitada. Tentando se justificar, Leonardo afirmou que os amigos chegaram a se esconder para evitar confusão: “Você xingou, eu xinguei e eles correram pra trás da casa. Depois voltaram com medo. Eles têm medo”.
Quando questionado sobre o motivo de evitar a consulta, o cantor respondeu de forma direta: “Medo”.
Poliana contou ainda que essa não é a primeira vez que o marido foge do consultório. “Amor, todo dia você foge, tem um ano”, reclamou. Leonardo rebateu em tom de brincadeira: “Ia implantar osso, não sou cachorro pra implantar osso em mim. Meu dente tá bom, não caiu, não vou nunca mais, até eu morrer. Preciso de dente não”. A jornalista legendou: “Ele tem pânico de dentista, daí eu marco e ele dá o cano”.
