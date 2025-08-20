Leonardo fala sobre acusações de trabalho escravo e critica Globo: “Chateado”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 20/08/2025 às 15h27
O cantor Leonardo voltou a falar sobre as acusações de trabalho escravo que envolveram uma fazenda registrada em seu nome em Jussara (GO), em outubro de 2024. À época, reportagens do G1 destacaram o resgate de seis trabalhadores em condições análogas à escravidão, conforme relatório do Ministério do Trabalho. Com informações do UAI.

O sertanejo, porém, esclareceu que a propriedade estava arrendada e que não tinha responsabilidade sobre a administração ou cultivo no local. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele classificou o episódio como um grande equívoco e lamentou a repercussão.

“Foram várias notas e sequer uma em que eles disseram: ‘vamos rever isso, porque não era bem por aí’. Eu fiquei chateado porque... que dia vai fazer uma coisa dessas? Jamais, né?”, afirmou.

A defesa do cantor apresentou em audiência o contrato de arrendamento e quitou todas as verbas indenizatórias dos trabalhadores. Mesmo assim, Leonardo disse ter ficado frustrado com a forma como o caso foi noticiado.

O episódio também abalou a relação dele com a Globo. O artista deixou de participar de eventos da emissora, como a festa de 60 anos do canal e o programa de Ana Maria Braga. “Quem não fica chateado de você ser acusado de uma coisa que você não é?”, desabafou.

 

