Leo Dias convida Cariúcha para a Band e promete dividir salário: “Eu pago a multa”

Publicada em 16/08/2025 às 11h32
Prestes a estrear na Band, onde assume o comando do Melhor da Tarde a partir de segunda-feira (18), o apresentador Leo Dias surpreendeu ao fazer um convite ousado à amiga Cariúcha, que integra o time de apresentadores do Fofocalizando, no SBT. Com informações do site BNews.
O convite foi feito durante o Jornal dos Famosos, na LeoDias TV, exibido na quinta-feira (14). De forma bem-humorada, Leo sugeriu que a colega o acompanhasse no novo desafio na emissora.
“Você faz falta no Fofocalizando. Quer queira ou não, você ali era meu contraponto. Vamos para a Band comigo? Eu pago a multa. Eu divido. Posso falar o valor da multa? É alta”, brincou o jornalista. Cariúcha reagiu aos gritos: “Não!”.
Leo chegou a prometer dividir o salário com a colega para viabilizar a mudança. “Todo mundo lá perguntou: ‘E a Cariúcha? Será que ela não viria?’. Eu falei: ‘Cara, tem uma multa’. Mas eu divido o meu salário contigo, pode ser?”, afirmou.
Em tom descontraído, ele ainda sugeriu novos projetos: “Eu te ponho aqui com um programa de sexo na LeoDias TV e um programa na Band. A gente consegue patrocínio de uma camisinha pra você.”
Apesar da insistência, Cariúcha lembrou que tem contrato de um ano com o SBT, o que, segundo Leo, dificultaria a negociação imediata.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!