Leo Chaves celebra volta da dupla com Victor e anuncia chegada do quinto filho

Publicada em 14/08/2025 às 11h38
O cantor sertanejo Leo Chaves, 48 anos, vive um momento de dupla comemoração: além de retomar a parceria com o irmão Victor nos palcos, anunciou que será pai pela quinta vez. A esposa, Carolina Figueira, está grávida de um menino, e o músico afirmou estar ansioso para a nova fase. Com informações do site IstoÉ Gente
Em entrevista à IstoÉ Gente, Leo brincou sobre só ter filhos homens e disse não se importar com isso. “Alguns colegas meus ficam me zoando, dizendo que eu só faço homem, mas quando se trata de filho, eu não escolho. Se vier uma menina vai ser ótimo, mas se vier o sexto e for homem também, vou estar muito feliz”, declarou.
A gravidez, anunciada em maio, já era planejada, embora tenha acontecido mais rápido do que o casal esperava. Francisco, de 1 ano, é o quarto filho do cantor e o primeiro com Carolina. Leo também é pai de Matheus, 18, Antônio, 15, e José, 8, de um relacionamento anterior.
Celebrando o retorno aos palcos com Victor e a ampliação da família, Leo afirmou que cada filho é uma nova experiência e que a paternidade o ajuda a evoluir como pessoa e artista.
