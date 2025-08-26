Junior Lima admite já ter vivido experiências em trisal: “Vivi bastante”

Publicada em 26/08/2025 às 15h29
O cantor Junior Lima, de 41 anos, surpreendeu ao falar sobre sua vida pessoal durante participação no programa de Tatá Werneck, exibido na última segunda-feira (25). Questionado sobre relacionamentos, o músico admitiu já ter se envolvido em experiências de trisal no passado. Com informações do Terra.
“Pontualmente, já (participei). Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Mônica”, disse Junior, arrancando reação do público. Atualmente, ele é casado com a influenciadora Mônica Benini, com quem está desde 2014 e tem dois filhos, Otto e Lara.
Apesar da vida estável ao lado da família, o artista destacou que seu caminho antes do casamento incluiu fases de descobertas, escolhas pessoais e até dificuldades financeiras. Ele contou que enfrentou momentos conturbados na adolescência, que exigiram recomeços. “Tivemos alguns episódios um tanto quanto conturbados, de algumas traições no caminho. Quando fui ver estava meio ferrado e reconstruí tudo de novo”, afirmou.
O cantor também mencionou recentemente um desafio familiar mais delicado: o diagnóstico de uma síndrome rara em sua filha. Segundo ele, a doença era pouco conhecida e trouxe apreensão para a família.
As revelações sobre o trisal chamaram atenção nas redes sociais, já que o músico raramente expõe esse lado mais íntimo de sua vida.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!