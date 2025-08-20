Jornalista relata decepção ao conhecer Xuxa: “Sonho de infância foi quebrado”

Publicada em 20/08/2025 às 10h35
A jornalista Márcia Dantas revelou uma experiência frustrante ao conhecer Xuxa Meneghel nos bastidores do SBT. O episódio aconteceu em 2022, quando ela participou do quadro Minha Mulher é Quem Manda, do extinto programa de Eliana.
Durante entrevista ao podcast Olhar Cínico, Márcia contou que precisou trocar de camarim para dar lugar à apresentadora e, ao tentar se aproximar, recebeu uma resposta fria que a deixou decepcionada.
“Eu falei: ‘Xuxa, tudo bem? Meu Deus, eu sou muito sua fã, meu nome é Márcia Dantas, apresento o Jornal da Noite, que emoção te ver aqui’. Aí ela disse só: ‘eu sei’, virou de costas e fechou a porta”, relatou.
A reação deixou a jornalista confusa. “Eu fiquei tentando entender o que era o ‘eu sei’. Eu sei que você é Márcia Dantas? Sei que você é apresentadora? Ou sei que você é minha fã?”, questionou.
Márcia ainda comparou a postura de Xuxa com a do ator e cantor Junno Andrade, marido da apresentadora, que cumprimentou todos os profissionais presentes nos bastidores, desde maquiadores até camareiras. “Desde esse dia, meu sonho de infância foi quebrado. Não conheçam seus ídolos, eu preferia não ter conhecido”, desabafou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!