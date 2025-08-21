Jojo Todynho rebate críticas sobre fama: “Nunca deixei de ser quem eu sou”

Publicada em 21/08/2025 às 08h49
A cantora Jojo Todynho, de 28 anos, respondeu às críticas de que a fama teria mudado sua personalidade. Em entrevista ao colunista Léo Dias, a artista afirmou que sempre manteve sua essência, independentemente da visibilidade conquistada. Com informações da CNN Brasil.
“Eu nunca deixei de ser quem eu sou por conta disso. Se estivesse preocupada com fama, não teria me posicionado ou reagido a certas situações da forma como reagi”, declarou.
Jojo destacou ainda que nunca viveu cercada de luxo ou ostentação. “Eu nunca andei com segurança. Agora vou precisar porque vou começar a estagiar no centro do Rio e não tem como eu ir sozinha. Mas eu nunca achei que a vida se resume a fama e dinheiro”, explicou.
Para a cantora, parte das críticas está ligada a estereótipos impostos às figuras públicas. “É por isso que hoje me colocam nesse lugar de ser uma ‘mulher grosseira, arrogante ou prepotente’. Acham que, por ser uma figura pública, você tem que ouvir. Não é assim que funciona a vida, né?”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!