Ivete Sangalo reage a gozações após goleada do Vitória: “Estou sendo a diversão da família”

Nem Ivete Sangalo escapou das brincadeiras após a goleada histórica sofrida pelo Vitória diante do Flamengo, que venceu por 8 a 0 no Maracanã, na última segunda-feira (25). Torcedora apaixonada pelo Rubro-Negro baiano, a cantora de 53 anos compartilhou nos stories do Instagram como tem lidado com as provocações de amigos e familiares. Com informações do BNEWS.
“Hoje a gente fala o quê? Acordei com um monte de mensagem, um monte de meme falando do 8 a 0. É puxado, viu, galera? Mas a gente vai se recuperar, não sei como, mas a gente vai se recuperar. Rapaz, no grupo da minha família, eu estou sendo a diversão da galera. É puxado, mas a gente sobrevive”, contou Ivete.
A casa da artista tem rivalidade dividida: enquanto Ivete torce pelo Vitória, o marido, Daniel Cady, e o filho mais velho, Marcelo, são torcedores do Bahia.
A relação da cantora com o clube é antiga. Ela já participou de momentos marcantes no Barradão, inclusive quando desceu de helicóptero no gramado em jogos decisivos que garantiram o acesso do Vitória à Série A. Em 2023, também foi uma das atrações na festa de comemoração do título da Série B.
