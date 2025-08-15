Influenciadora limita comentários após rumores de affair com Zé Felipe

Publicada em 15/08/2025 às 09h46
A influenciadora Victória Miranda, de Goiânia, restringiu os comentários em seu Instagram na quinta-feira (14), após surgirem boatos de que teria um affair com o cantor Zé Felipe. A decisão veio depois de fontes do programa Fofocalizando (SBT) afirmarem que os dois foram vistos aos beijos em uma festa privada para amigos, realizada na última quarta-feira (13). Com informações do site Terra
Ainda segundo o noticiário, Victória já teria se relacionado anteriormente com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe e também filho do cantor Leonardo. Com mais de 200 mil seguidores, a influenciadora optou por limitar a interação em suas publicações diante da repercussão.
Até o momento, nem Zé Felipe nem Victória comentaram publicamente sobre os rumores. O sertanejo se separou oficialmente de Virginia Fonseca em maio de 2025, após cinco anos de casamento. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e afirmaram manter uma relação harmoniosa pelo bem das crianças.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!