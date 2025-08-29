Homicídios deflagra operação e prende cinco envolvidos em assassinato na zona leste

Publicada em 29/08/2025 às 09h15
Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida – DERCV, de Porto Velho, deflagrou a Operação FRATRICÍDIO, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva contra seis indivíduos apontados como executores do homicídio de A. F. de O., ocorrido em 10 de janeiro de 2024, por volta das 15h, no bairro Socialista, em Porto Velho.
Após meses de investigação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, medida que foi deferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Ao todo, seis mandados estão sendo cumpridos, sendo cinco nos presídios da capital e um no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Todos os investigados já se encontravam presos pela prática de outros crimes, entre eles homicídios.
As apurações apontaram que a motivação do crime decorreu do fato de a vítima ter sido vista conversando com um integrante de uma facção criminosa rival. Tal circunstância levou os próprios companheiros de facção a decretarem sua morte, caracterizando um ato de traição dentro do mesmo grupo criminoso.
O nome da operação faz referência ao termo “fratricídio”, que designa o ato de matar o próprio irmão ou irmã. Em sentido mais amplo, a expressão também se aplica ao homicídio de membros de um mesmo grupo social, como integrantes de uma mesma organização ou facção. Na biologia, o conceito descreve o comportamento agressivo de um indivíduo contra outro da mesma ninhada, geralmente em disputas por recursos como alimento.
A Polícia Civil de Rondônia reforça que segue firme em sua atuação investigativa, garantindo a responsabilização dos envolvidos em crimes de homicídio e reafirmando o compromisso com a sociedade rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!