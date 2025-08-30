Homem fica ferido após ataque a tiros na zona Leste

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 30/08/2025 às 09h30
Publicada em 30/08/2025 às 09h30
Um homem de 32 anos ficou ferido no braço durante o ataque a bala. A Polícia Militar foi chamada rapidamente para o local.
Aos policiais, o homem contou que estava na frente de casa no momento em que um criminoso chegou atirando.
Um disparo atingiu a calçada e os estilhaços pegaram no braço da vítima.
O acusado na sequência fugiu do local. O homem contou que não sabe a motivação e não quis dizer quem teria sido o autor do crime.
A Polícia Civil deverá seguir nas investigações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!