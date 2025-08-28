Homem é baleado com três tiros durante a madrugada em São Francisco do Guaporé

Publicada em 28/08/2025 às 08h50
Na madrugada desta quinta-feira (27), um homem de 32 anos foi baleado após sofrer uma emboscada no cruzamento da Rua Getúlio Vargas com a Rua Rondônia, no bairro Cidade Baixa, em São Francisco do Guaporé.
A Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Guaporé quando ouviu cerca de dez disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a vítima, identificada como Janderson de Coelho Cordeiro, pedindo socorro após ter sido atingida por três tiros.
De acordo com informações, dois homens chegaram em um veículo, desceram e atiraram várias vezes contra a vítima. Ainda na residência, havia outro indivíduo, identificado como Gedeon Nunes dos Santos, de 31 anos, que conseguiu fugir ao perceber a ação dos atiradores.
A vítima foi socorrida pela PM com apoio de uma ambulância e encaminhada ao hospital municipal. Dois suspeitos foram abordados posteriormente, e a Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local.
O caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!