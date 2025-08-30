Homem é assassinado com tiros no rosto em via escura e deserta

Publicada em 30/08/2025 às 09h00
Na madrugada desta sexta-feira (29), por volta de 00h10, um homicídio foi registrado na Rua Recife, em Machadinho D’Oeste (RO). A Polícia Militar foi acionada via Central de Operações e, ao chegar ao local, encontrou um homem caído ao solo, vítima de disparos de arma de fogo.
De acordo com informações, a rua onde o crime ocorreu não possui residências, iluminação pública e é cercada por vegetação, o que facilitou a ação criminosa. A vítima foi localizada deitada em decúbito dorsal, com o corpo ensanguentado. A equipe do SAMU foi chamada, mas apenas pôde constatar o óbito.
O local foi isolado e a perícia acionada. Segundo uma testemunha, houve uma discussão entre dois homens, seguida por três disparos de arma de fogo. Logo após, um carro saiu em alta velocidade. Ainda conforme relato, foi possível ouvir um dos envolvidos dizer: “Não faz isso, vamos conversar”, ao que o outro respondeu: “Conversar nada”, e em seguida ocorreram os disparos.
Enquanto se deslocava para atender a ocorrência, a guarnição foi abordada por duas mulheres, que informaram ter visto um motociclista sendo colocado à força dentro de um veículo Fiat Uno branco, na Rua Costa e Silva, onde também foi encontrada uma motocicleta POP de cor vermelha caída. No local havia vestígios de sangue, reforçando a ligação com o crime.
A vítima foi identificada como Jaime de Souza DeWitt, que apresentava dois ferimentos de bala na cabeça, ambos no rosto. Próximo ao corpo foram encontrados chinelos que coincidiam com outros localizados perto da motocicleta.
A Polícia Civil foi acionada e iniciou diligências. Durante as investigações, um suspeito foi detido nas proximidades da residência da mãe da vítima. Com ele, foi localizado o celular de Jaime, e em depoimento relatou que seu próprio aparelho estava em posse da vítima antes do crime.
O corpo de Jaime foi removido pela Funerária Bom Pastor. Já a motocicleta POP, de placa QTC-6I84, foi recolhida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
A investigação segue em andamento, e a Polícia trabalha para identificar e prender os autores do homicídio.
