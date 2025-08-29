Homem é alvejado a tiros por criminoso em carro na zona Leste

Por Newsrondonia
Publicada em 29/08/2025 às 09h00
Publicada em 29/08/2025 às 09h00
Um homem de 27 anos, identificado pelo apelido de “Chucky”, foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (28), na Rua Piramutaba, bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações preliminares, a vítima estava em frente a uma residência quando foi surpreendida a tiros por um criminoso que se aproximou em um carro branco com película escura. Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu do local.
O homem foi atingido no queixo, ombro e mão esquerda. Ferido, ele foi socorrido em um carro particular e levado ao Hospital João Paulo II.
A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do ataque.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!