Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castela e familiares após rumores com Zé Felipe
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/08/2025 às 10h47
Nos acompanhe pelo Google News

O cantor Gustavo Mioto tomou uma atitude que chamou a atenção dos fãs nesta segunda-feira (18). Após os rumores de um possível affair entre sua ex-namorada, Ana Castela, e Zé Felipe, o sertanejo deixou de seguir a cantora e também alguns familiares dela nas redes sociais. Com informações do site BNEWS

Apesar do unfollow, Ana ainda continua seguindo o ex-companheiro no Instagram. A decisão repercutiu entre os internautas, que apontaram a atitude como um indício de que a relação entre os dois pode ter se estremecido.

Mesmo após o término, Mioto e Ana mantinham amizade, chegando a frequentar festas juntos e comparecer aos shows um do outro. No entanto, a recente movimentação nas redes sociais levantou dúvidas sobre a continuidade dessa proximidade.

No último domingo (17), os boatos de romance entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam força após os dois serem vistos juntos durante um show da cantora em Buritama, no interior de São Paulo.

Gustavo Mioto Ana Castela Zé Felipe affair sertanejos unfollow Instagram Virginia Fonseca ex-namorados fim do namoro buritama show sertanejo
Imprimir imprimir