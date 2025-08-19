Gustavo Mioto deixa de seguir Ana Castela e familiares após rumores com Zé Felipe

Publicada em 19/08/2025 às 10h47
O cantor Gustavo Mioto tomou uma atitude que chamou a atenção dos fãs nesta segunda-feira (18). Após os rumores de um possível affair entre sua ex-namorada, Ana Castela, e Zé Felipe, o sertanejo deixou de seguir a cantora e também alguns familiares dela nas redes sociais. Com informações do site BNEWS
Apesar do unfollow, Ana ainda continua seguindo o ex-companheiro no Instagram. A decisão repercutiu entre os internautas, que apontaram a atitude como um indício de que a relação entre os dois pode ter se estremecido.
Mesmo após o término, Mioto e Ana mantinham amizade, chegando a frequentar festas juntos e comparecer aos shows um do outro. No entanto, a recente movimentação nas redes sociais levantou dúvidas sobre a continuidade dessa proximidade.
No último domingo (17), os boatos de romance entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam força após os dois serem vistos juntos durante um show da cantora em Buritama, no interior de São Paulo.
