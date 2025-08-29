Guarnição com apoio do PATAMO prende suspeitos com caminhonete roubada em Santa Luzia

Por Rondonianews.com
Publicada em 29/08/2025 às 08h50
Publicada em 29/08/2025 às 08h50
Durante as buscas, a Polícia Militar contando com apoio do PATAMO conseguiram localizar o veículo em deslocamento sentido Costa Marques. Na abordagem, dois suspeitos que estavam na posse da caminhonete foram presos em flagrante.
Foram presos dois elementos em Santana do Guaporé que estavam em posse do veículo e logo em seguida a PM prendeu mais dois elementos na cidade de Nova Brasilândia D Oeste.
Os indivíduos foram conduzidos para a UNISP de São Miguel do Guaporé, onde ficaram à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado e será restituído ao proprietário
Comentários
Seja o primeiro a comentar!