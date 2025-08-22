Grávida, Maíra Cardi revela diagnóstico de fungo no dente: “Pode causar até morte”

Publicada em 22/08/2025 às 10h55
A empresária e coach de emagrecimento Maíra Cardi, 41 anos, revelou nesta quinta-feira (21) que foi diagnosticada com um fungo no dente durante a gestação. Ela espera o terceiro filho, o primeiro ao lado do marido, o influenciador financeiro Thiago Nigro, 34, conhecido como Primo Rico. Com informações da IstoÉ Gente.
Segundo Maíra, os médicos recomendaram cirurgia, mas o procedimento está descartado no momento por conta dos riscos ligados à gravidez. “Pode causar até morte”, afirmou a ex-BBB em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, durante internação para exames.
Ela contou que o problema começou há cerca de um mês, quando sentiu incômodo na gengiva. Após avaliação da dentista, foi constatado que o caso tinha origem em uma fratura antiga no dente. “Há dois anos eu mordi um milho de pipoca, o dente trincou. A dentista colocou um curativo, mas deveria ter extraído. Isso deixou uma abertura que acabou sendo consumida por bactéria e fungo por dentro”, explicou.
Apesar da gravidade, a cirurgia não pode ser realizada agora. Maíra relatou que sofre de trombofilia e faz uso do anticoagulante Clexane. “Para operar, eu teria que parar o medicamento, mas isso colocaria minha filha em risco”, disse.
Mesmo com o diagnóstico delicado, Maíra afirmou estar serena. “Eu estou calma, não adianta ficar apavorada. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu confio em Deus e vou viver minha vida como se nada estivesse acontecendo”, declarou.
